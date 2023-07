Publicul timisorean este asteptat vineri, 14 iulie, 2023, ora 18.00, pentru a o insoti pe artista Ana Maria Szollosi in performance-ul lucrarii "Full of Merit, Yet Poetical / Auto-Destructive Traces". Performance-ul consta intr-o minge din creta care va fi rostogolita prin oras de artista pana cand se va dezintegra. Urma performance-ului ramane ca o opera de arta efemera ce a fost influentata de contextul si conditiile intalnite pe parcurs si serveste drept un martor tacut al modului in care ... citeste toata stirea