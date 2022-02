Oferta culturala a Consiliului Judetean Timis, pana duminica, 13 februarie

Consiliul Judetean Timis deschide saptamana culturala cu expozitii temporare si permanente, dintre care amintim: ,,GERNIK" XIXA "Fotografii ilustrand contributia femeilor din Banat in Primul Razboi Mondial", "Celebrities on floating worlds", "Centre de ceramica din Banat".Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis continua, pana in 18 februarie, competitia online "Scoala de Arta Timisoara". Concursul se adreseaza tuturor elevilor Scolii de Arta Timisoara, indiferent de specializare, iar ... citeste toata stirea