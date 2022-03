One Night Gallery 2022 ajunge in cinci orase, printre care si la Timisoara

In 2022, One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad - prima galerie de new media art din Romania - ajunge in cinci orase, printre care si in Timisoara. Noua editie One Night Gallery imbina arta si tehnologia intr-un nou concept de expozitie ad-hoc.Conceptul creeaza o punte intre artist si public, care ii provoaca pe artisti sa foloseasca noi instrumente de storytelling digital precum realitatea virtuala, realitatea augmentata, video mapping sau instalatii neconventionale.Anul trecut a fost ... citeste toata stirea