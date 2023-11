Spotlight Heritage Timisoara a organizat in incinta Muzeului Jecza, un spectacol remarcabil de muzica si poezie - Patrimoniul sub reflectoare - Lumi reinviate, proiect realizat de Universitatea Politehnica Timisoara in parteneriat cu Fundatia Triade, ca parte a Programului Cultural Timisoara 2023 Capitala Europeana a Culturii.Spectacolul a adus in prim-plan memoriile femeilor de cultura din spatiul timisorean, punand accent pe povestile copilariei, ale tineretii, studentiei si pe amintiri ale ... citeste toata stirea