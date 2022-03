In perioada 27. 02. - 10. 04, se vor desfasura la Manastirea Partos Timis, din cadrul Mitropoliei Banatului, in fiecare duminica din perioada Postului Mare a Pastelui 2022, mai multe activitati duhovnicesti, sub genericul "Pe cararea spre sfanta inviere!"La manifestari vor ... citeste toata stirea