Petofi-Selfie si Caravaggio Terminal - doua premiere in luna octombrie la Teatrul Maghiar Timisoara

Luna octombrie la Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" va bucura publicul atat cu spectacolele deja indragite de spectatori, cat si cu productii in premiera.Prima premiera din luna octombrie este spectacolul "Petofi-Selfie", care va avea loc in 9 octombrie, in Sala Mare, ora 18:00. Regizat de Bartal Kiss Rita, acest spectacol este o coproductie dintre sectia de papusi a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" si sectia de papusi a Teatrului "Tomcsa Sandor" din Odorheiu Secuiesc, fiind