Pian zburator, muzica electronica la flaut, show de lasere tridimensionale. Trei concerte la Bastionul Theresia din Timisoara, marca Flight Festival

TIMISOARA. La finalul acestei saptamani, sambata si duminica, vor avea loc trei concerte marca Flight Festival, in curtea Bastionului Theresia din Timisoara.Concertele "Flying Piano", "Electric" si "Silent Shadows" sunt proiecte finantate prin programul TimCultura 2022 al Consiliului Judetean Timis.Intrarea este gratuita pentru toate cele trei evenimente, cu rezervarea locului in prealabil pe www.poftimcultura.ro.Flying Piano - Sambata, 10 septembrie - ora 19:00Pianul e magic in orice ... citeste toata stirea