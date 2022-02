Poetul timisean, George Lana, a finalizat cel de-al zecelea volum de poezie, intitulat "A treia inima", titlu care vine de la un poem cu acelasi nume."Acum e la tradus, de aceeasi traducatoare, Antuza Genescu. Cartea contine poezii de dragoste, dar si despre relatia cu divinitatea si cateva poeme patriotice. In total sunt 50 in limba romana si 50 in limba engleza. ... citeste toata stirea