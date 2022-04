'Portret vertical - arhitecti in memoria orasului'. Povestea lui Vasile Oprisan, cel care a proiectat cladirea Liceului Grigore Moisil sau blocurile de pe bulevardul Take Ionescu din Timisoara. Video

TIMISOARA. Seria de documentare "Portret vertical - arhitecti in memoria orasului" continua cu povestea unui alt creator.Vineri, 8 aprilie, de la ora 18.00, in Sala muntifunctionala a Consiliului Judetean Timis va fi proiectat in premiera filmul "Infruntand timpurile - arh. Vasile Oprisan".De-a lungul a sase decenii de activitate neintrerupta, Vasile Oprisan si-a pus semnatura pe multe edificii emblematice ale urbei, printre care Magazinul universal "Bega", sediul IEELIF, Liceul "Grigore ... citeste toata stirea