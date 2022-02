Premiera! Ziua nationala a lecturii, la Timisoara

Marti, 15 februarie 2022, la Scoala nr. 2 din Timisoara, dar si in alte unitati scolare din judet, s-a marcat Ziua nationala a lecturii, in premiera.Ministerul Educatiei a decis ca, incepand cu 2022, Romania sa aiba o zi nationala, destinata lecturii. Astfel, programul in clase se va modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, la ora 11:00 si la ora 14:00, profesorii vor organiza, la clasa unde este prezent, activitati de lectura cu toti prescolarii si elevii.In ... citeste toata stirea