Premii de 25.500 de lei! Au inceput inscrierile pentru Festivalul-Concurs "Lada cu Zestre" 2024

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis organizeaza in perioada februarie - iulie 2024, cea de-a XVII-a editie a Festivalului - Concurs Lada cu Zestre.Judetul Timis aduce in atentia publicului, printr-un eveniment de anvergura, un patrimoniu cultural viu, sensibil si pretios.Inscrierile pentru festival se desfasoara pana in 15 martie 2024, la adresa de email cecart@cecart.ro.Detalii gasiti pe pagina web www.cecart.ro sau telefon 0256/435158.Gospodine iscusite sunt imbiate sa isi ... citește toată știrea