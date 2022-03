Primul concert simfonic din luna lui martisor, vineri, la Filarmonica Banatul Timisoara

Vineri 11 martie, de la ora 19.00, Filarmonica Banatul Timisoara, strada CD Loga nr. 2, va asteapta la primul concert simfonic din luna lui martisor.Acesta este sustinut de orchestra Filarmonicii Banatul sub bagheta dirijoarei Diana Ketler, alaturi de violistul Razvan Popovici.In program vor fi urmatoarele lucrari:J. Sibelius - Impromptu pentru orchestra de coarde;P. Vasks - Concert pentru viola si orchestra de coarde;J. Sibelius - Romanta pentru orchestra de coarde in Do major, op. ... citeste toata stirea