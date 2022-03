Primul pas in revitalizarea Turnului de Apa din Iosefin: "Video Mapping Performance la Castelul de Apa"

Sambata, 26 martie, Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat organizeaza un spectacol de video mapping la Castelul de Apa din cartierul Iosefin. Acesta ar fi primul pas in activitatea de revitalizare culturala a monumentului istoric. Evenimentul se desfasoara in paralel cu lucrarile de restaurare, care au inceput in toamna trecuta, si isi propune sa le prezinte timisorenilor, si nu numai, proiectul care va transforma vechiul Turn de apa din Iosefin in centru cultural."Proiectia ... citeste toata stirea