Proiectii de lumini si culoare pe Turnul de Apa din Iosefin, la Timisoara. In 2023 va fi deschis publicului. Video

TIMISOARA. Spectacol de lumini si culoare pe Turnul de Apa din Iosefin, sambata seara, in cadrul unui eveniment de exceptie pus la cale de Asociatia Prin Banat si Primaria Timisoara.Turnul de Apa din Iosefin se afla, in prezent, in curs de restaurare si va fi deschis publicului larg anul viitor, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii.Spectacolul de sambata seara, un "video mapping" a atras foarte multi spectatori care s-au bucurat de proiectiile de pe acest obiectiv.Acest ... citeste toata stirea