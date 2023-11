Marea Muzica, editia a doua, continua la Lugoj si in luna noiembrie cu noi concerte si spectacole destinate atat copiilor, cat si publicului adult. Daca manifestarile artistice organizate lunile anterioare, in cadrul aceluiasi proiect, de catre Asociatia "Scena muzicala" au fost primite cu entuziasm in randul comunitatii, de data aceasta, lugojenii vor putea face parte din miscarea culturala locala prin participarea la alte patru evenimente organizate in parteneriat cu Filarmonica Banatul ... citeste toata stirea