Renumita mezzosoprana Aura Twarowska infiinteaza Academia de Arte "Lugoj Clasic"

La initativa si sub directia artistica a mezzosopranei Aura Twarowksa, Primaria Municipiului Lugoj, Consiliul Local Lugoj si Asociatia Enthousiasmos inaugureaza, in acest an, Academia de Arte "Lugoj Clasic". Avand o cariera apreciata la nivel international, Aura Twarowska a excelat de-a lungul timpului in arta cantului, sustinand mai multe cursuri de perfectionare in tehnica vocala. Castigand experienta in calitate de Director Artistic al Concursurilor Internationale de Canto "Sabin V. Dragoi" ... citeste toata stirea