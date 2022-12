Revelion la teatru: COPIII NOPEsII, reprezentatie extraordinara, sambata, 31 decembrie

Pentru Timisoara, 2023 inseamna un nou inceput. Pentru Teatrul National, 2023 inseamna un nou inceput. Pentru Sala 2 a Teatrului National, 2023 inseamna un nou inceput. In pragul Capitalei Europene a Culturii, Teatrul National din Timisoara si publicul sau intampina acest an al inceputurilor asa cum stiu s-o faca cel mai bine: printr-un spectacol.Astfel, sambata, 31 decembrie 2022, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului National va avea loc o reprezentatie extraordinara cu spectacolul Copiii ... citeste toata stirea