Robin and The Backstabbers revin la Timisoara, in concert la FABER

Robin and the Backstabbers, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock alternative din Romania, concerteaza la FABER, in data de 12 iulie.Pop-rock, electro, indie, alternative, muzica lor nu se rezuma la un singur gen. Prin latura lor experimentala, au reusit sa aduca un suflu nou in muzica alternativa. Iar acum pregatesc un nou show electrizant, in stilul caracteristic lor, pe care sa-l aduca la Timisoara.Vino la concert in 12 iulie si lasa-te purtat de duetul dintre poezie si muzica. ... citește toată știrea