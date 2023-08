Ruga Lugojeana, editia 2023, va avea loc timp de trei zile, in intervalul 13-15 august.Traditionala manifestare se va tine in Piata Victoriei si este finantata din bugetul local al municipiului Lugoj.Duminica, 13 august, pe scena vor urca Damian Draghici & Brothers (Discul de Aur 2017 pentru albumul "Gipsy Rock - Change or Die"), tanara cantareata lugojeana Yvonne, care are o cariera muzicala in ascensiune si mai vechea noastra cunostinta, DJ Kuki, prezent si la editia ... citeste toata stirea