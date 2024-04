In continuarea proiectului "Studenti pentru cultura" cu dragoste si respect pentru traditiile stravechi din Banat, toti cei interesati sunt invitati la intr-o noua calatorie plina de farmec si autenticitate, in cadrul spectacolului intitulat Sarbatorile Pascale in Banat."Prin intermediul dansurilor traditionale, cantecelor autentice si reprezentatiilor artistice incantatoare, va vom purta in inima Banatului, acolo unde traditia si folclorul se impletesc armonios pentru a crea o atmosfera ... citește toată știrea