Scrap Metal Kaboom Orchestra, cu aristul Nicolae Comanescu, la Casa Artelor Timisoara

Artistul Nicolae Comanescu, numit de critica de specialitate "calator in timp, geolog si "dirijor" al unei orchestre contemporane de oteluri-artefacte" isi aduce lucrarile in fata publicului timisorean, in perioada 28 octombrie - 15 noiembrie, la Casa Artelor, Galeria Pygmalion si Subterana, strada Pacha nr. 8, intr-un demers plastic intitulat " Scrap Metal Kaboom Orchestra"."Cu un instrumentar si un bagaj ideatic deloc conventional, Comanescu instaleaza privitorul, fara drept de echivoc, ... citeste toata stirea