Scriitorul Tudor Cretu, directorul BJ Timis, isi lanseaza Blestemele..., joi, la Doua bufnite Timisoara. Veniti!

Scriitorul Tudor Cretu, directorul Bibliotecii Judetene Timis, isi lanseaza volumul Blesteme & more, joi 28 aprilie, la libraria La doua bufnite, din Timisoara, de la ora 18.30.Despre aceasta carte, criticul literar Alexandru Cistelecan a scris: "Daca are cineva nevoie de un serviciu de blesteme, la Tudor Cretu trebuie sa apeleze. Pentru ca o asemenea verva imprecativa n-am mai vazut de pe vremea lui Arghezi. Experimentul de aici al lui Tudor transforma sarcasmul in incantatie, folosind ... citeste toata stirea