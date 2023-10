Bolero, celebra lucrare a lui M. RAVEL, se va auzi pe scena Salii Capitol a Filarmonicii Banatul Timisoara, in incheierea concertului simfonic de vineri, 13 octombrie, ce va avea loc de la ora 19:00. Aceasta piesa orchestrala atat de faimoasa este unica in muzica simfonica."Ravel, cu o sclipire de geniu, a creat, aproape din nimic, o pagina stralucitoare in universul muzicii. El prezinta de nouasprezece ori aceasi tema, nu-i modifica ritmul, nu face variatiuni, nu continua cu dezvoltari ... citeste toata stirea