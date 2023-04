In perioada 5-8 mai, FunkForum e.V, in co-operare cu Institutul Francez din Romania, Jane Rozbytska (liderul informal al comunitatii ucrainene din Timisoara si presedinte al ONG-ului Faina UA) si Marta Pogorila (director artistic al Black Sea Arts Festival), organizeaza prima editie a festivalului de film ucrainean, Seeing Ukraine.Desfasurat intre 5 si 8 mai, la Universitatea de Vest din Timisoara, gradina Institutului Francez din Timisoara si mansarda Facultatii de Arta si Design, festivalul ... citeste toata stirea