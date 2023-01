Serata literar-muzicala si Zilele "Mihai Eminescu" la Lugoj

Casa Bredicenilor a gazduit joi, 19 ianuarie, de la ora17,30, o serata literar- muzicala de Ziua Culturii Romane si Zilele "Mihai Eminescu" la Lugoj.Organizata de Biblioteca Municipala Lugoj, ampla manifestare omagiala a fost dedicata luceafarului poeziei romanesti, Mihai Eminescu, la implinirea a 173 de ani de la nasterea sa, si s-a desfasurat in cadrul Zilei Culturii Nationale, care, incepand din 2011, se sarbatoreste in fiecare an, in 15 ianuarie.Serata, care a fost completata si cu doua ... citeste toata stirea