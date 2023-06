SHANTI proiectul creat de adolescenti pentru adolescenti organizeaza primul festival pentru adolescenti care va avea loc in perioada 1-2 iulie 2023, in localitatea Sag, pe strada XII, incepand cu ora 14:00.Daca esti din Timisoara sau imprejurimi si-ti doresti sa fii parte a unui astfel de eveniment, te asteptam sa te inscrii prin formularul de aici: https://forms.gle/2uGZLfJcGvEdLdwH9 - indeamna organizatorii.Proiectul SHANTI a debutat in august 2022 prin colaborarea Asociatiei Lupta, ... citeste toata stirea