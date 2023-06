Concertele organizate in cadrul proiectului Ecluze pe Bega continua sa deschida raul catre publicul larg, activandu-l prin muzica.Pe data de 17 iunie vine in fata timisorenilor Utip, cu un DJ set electrizant care va porni pe inserat si va face malurile sa "rasune" din nou de muzica!Producator/DJ timisorean care actualmente locuieste in Berlin, rezident la Bloop London Radio, Razvan Pitu, cunoscut si sub numele de Utip, este un artist in plina ascensiune, care isi gaseste inspiratia in scena ... citeste toata stirea