Spectacol de Ziua Femeii! Cant si joc pentru mama mea, cu muzica si dansuri din spatiul banatean

Primaria municipiului Lugoj, in parteneriat cu Casa de Cultura "Traian Grozavescu" si Radio Resita ofera lugojenilor un spectacol special, dedicat zilei de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii.Ansamblul de Copii si Tineret "Lugojana" prezinta spectacolul "Cant si joc pentru mama mea", cu jocuri din spatiul banatean. Spectacolul are loc vineri, 7 martie, de la ora 18, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj.Invitati sunt Denisa Gavrilut, Dorinel Gavrilut si Sebastian Ramneantu. ... citește toată știrea