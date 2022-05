Spectacole cu foc, reconstituiri istorice si concert Peregrinii la Noaptea Muzeelor din Timisoara

TIMISOARA. La Timisoara, cu ocazia Noptii Muzeelor, Muzeul National al Banatului a pregatit, pe langa expozitii, o serie de spectacole. Programul incepe de la ora 18.00 si se incheie tarziu, in noapte, in jurul orei 03.00, sambata, in 14 mai.Astfel in curtea Bastionului Theresia din Timisoara, de la ora 18.00, incepe deschiderea taberelor de reconstituire istorica - grupurile de re-enactment "Eyaletul de Timisoara", "Losonczy Istvan", "Hrafnabroethr", "Proiectul Rascoala", "Asociatia de ... citeste toata stirea