Splendoarea clipei - la Iulius Mall Timisoara

"Splendoarea Clipei" este o ampla expozitie de fotografie cu peste 260 de lucrari realizate de elevi ai Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Ierarh Antim Ivireanul" din Timisoara, sub coordonarea prof. dr. Linda-Saskia Menczel.Experimentele elevilor cu arta fotografica au inceput in anul 2021, in cadrul programului ArtHubLTO, initiat de catedra de arte, finalizat cu un album de arta aparut la editura Eurostampa, in anul 2023.Acum, tinerii artisti vin in fata publicului timisorean cu o ... citește toată știrea