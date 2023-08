Lights On Romania, festivalul care aduce instalatii artistice inedite mai aproape de publicul curios, e in cautare de voluntari alaturi de care sa lumineze Timisoara si sa creeze magie.Echipa pregateste cel mai mare eveniment al sau de pana acum: The Night-Art Festival, desfasurat in orasul de pe Bega intre 29 septembrie si 12 octombrie.Prin intermediul instalatiilor de lumina si a evenimentelor speciale, festivalul isi propune sa transforme Timisoara intr-un punct de referinta pe harta ... citeste toata stirea