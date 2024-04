Sunt un mare teleleu! Am fost la capatul lumii - vernisaj si lansare de carte la Muzeul de Arta Timisoara

Muzeul National de Arta Timisoara si editura Humanitas organizeaza, in data de 18 aprilie 2024, de la ora 18, vernisajul expozitiei de fotografie si lansarea volumului Am fost la capatul lumii de Liviu Stanescu.Vor participa alaturi de autor - Melania Cincea si Cristian Tzecu. Expozitia este curatoriata de Roxana Lapadat si Andreea Sandu si porneste de la volumul omonim, semnat de Liviu Stanescu si publicat la editura Humanitas, in 2023."Calatorului ii sade bine cu drumul. Dar la fel de ... citește toată știrea