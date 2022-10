Sute de oameni au luat parte la concertul de la Pestera Romanesti. Foto si video

TIMISOARA. Dupa 2 ani in care pandemia a impiedicat organizarea concertului din pestera de la Romanesti, evenimentul a avut loc din nou, in aceasta duminica.Sute de oameni au participat la cea de-a 38-a editie a concertului, sustinut, de data aceasta, de Art Kammerorchetser, sub conducerea directorului artistic Ovidiu Rosu. Au participat, de asemenea, solistii Cristian Rudic, Lacramioara Cristescu, Cosmin Ifrim si Dan Pataca.In cadrul programului din acest an au fost interpretate arii de ... citeste toata stirea