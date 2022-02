Teatrul National din Timisoara a deschis platforma on-line Cloud - biblioteca virtuala

De marti, 1 februarie, Teatrul National din Timisoara deschide pe site-ul www.tntimisoara.com platforma on-line CLOUD - BIBLIOTECA VIRTUALA, dedicata dramaturgiei contemporane romanesti si noilor traduceri din literatura dramatica a lumii.CLOUD - BIBLIOTECA VIRTUALA vine in sprijinul profesionistilor de teatru si al studentilor din invatamantul teatral, punandu-i in contact cu texte noi si, de asemenea, cu autorii acestora sau, in functie de text, cu traducatorii.CLOUD - BIBLIOTECA VIRTUALA ... citeste toata stirea