Asteptarea a luat sfarsit! Dupa doi ani de visat la concerte si festivaluri, The Carnival revine in Timisoara, in perioada 20 - 22 mai, sa-ti satisfaca pe deplin pofta de distractie si muzica buna, la Muzeul Satului Banatean.Aduna-ti gasca de prieteni si hai la The Carnival pentru 3 zile pline de dans pana la epuizare la cele 3 scene pe care vor concerta peste 20 de artisti nationali si ... citeste toata stirea