The Doctor - premiera in Romania la Teatrului Maghiar Timisoara. Director de scena Andrei Serban

Textul tanarului autor britanic Robert Icke, The Doctor, va fi prezentat in premiera in Romania pe scena Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" in viziunea scenica a renumitului director de scena Andrei Serban, care regizeaza pentru prima data la Timisoara. Proiectul face parte din repertoriul cu care Teatrul Maghiar se deschide pentru invitati si timisoreni in 2023, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii.Piesa scrisa de Robert Icke este, de fapt, adaptarea piesei Profesorul ... citeste toata stirea