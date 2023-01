TimCultura 2023. Sesiune de informare privind finantarea nerambursabila acordata de CJ Timis

In vederea pregatirii demararii Programului TimCultura din anul 2023 si pentru o buna desfasurare a procesului de finantare, Consiliul Judetean Timis organizeaza in data de 26.01.2023, ora 14.00, in Sala Multifunctionala a Palatului Administrativ, o sesiune de informare privind Ghidul de eligibilitate pentru finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice si de tineret.Sunt invitate sa participe toate persoanele implicate in elaborarea proiectelor cu finantare ... citeste toata stirea