In cadrul evenimentului de inchidere oficiala a Programului cultural "Timisoara Capitala Europeana a Culturii in anul 2023", Festivalul International de Poezie Ion Monoran aduce laolalta tineri poeti din Timisoara si personalitati marcante ale revolutiei pentru o lectura performativa sub semnul colaborarii intergenerationale.La evenimentul intitulat Toate lucrurile vor ramane in acelasi setup, ce va avea loc in data de 10 decembrie, ora 16.00, la Libraria independenta "La Doua Bufnite", ... citeste toata stirea