Timisorenii sunt invitati, joi seara, la recitalul de orga de la Biserica Romano-Catolica "Preasfanta Inima a lui Isus"

In cadrul Festivalului International de orga Timorgelfest 2022, joi 20 octombrie, de la ora 19.00, banatenii sunt invitati la recitalul de orga sustinut de organista Nadyia Velychko, la Biserica Romano-Catolica "Preasfanta Inima a lui Isus", Timisoara.ProgramYuriy Shevchenko (1953-2022) - We are (transcriptie pentru orga de Georgiy Kurkow)Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Toccata si fuga Dorica, BWV 538Ottorino Respighi (1879-1936) - Preludiu in Si bemol major dupa choralul In dich ... citeste toata stirea