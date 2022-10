Beyond the Wall (Dincolo de Zid) este o aventura teatrala captivanta atat pentru copiii surzi, cat si auzitori, prezentata la Timisoara in cadrul Festivalului in : v z b l, in 28 octombrie de la ora 18.00, la Teatrul Basca, str Ion Mihalache nr 2, Piata Traian.Varsta recomandata: 6+ Beyond the Wall // Festivalul in : v z b lSpectacolul este o calatorie extraordinara intr-o lume interioara personala, o lume ... citeste toata stirea