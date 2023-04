Eco Vibes | concert interactiv va avea loc, in 26 aprilie, de la ora 19.00, la Ecape Hub Timisoara, in cadrul programului TM2023. Va fi un concert experimental care imbina instrumente clasice, precum pianul acustic si bandoneonul, cu tehnologii digitale video generative.Astfel, se propune o experienta imersiva in care publicul se afla in mijlocul ... citeste toata stirea