TP2023. Incepe festivalul in : v z b l. Primul spectacol, duminica, in Piata Traian

Festivalul in : v z b l organizat de Teatrul Basca, in cadrul programului cultural Timisoara Capitala Europeana a Culturii, incepe in 11 septembrie, in Piata Traian, cu spectacolul Frogtales, de la ora 18.Festivalul se afla la cea de-a treia editie, si are loc in lunile septembrie - noiembrie, in diferite spatii din Timisoara.La fel ca in fiecare an, in : v z b l este un festival care isi propune sa faca vizibil ceea ce este invizibil, promovand ... citeste toata stirea