Va rasuna din nou muzica printre stalactite si stalagmite, in Timis. Pestera de la Romanesti, pregatita de concert

TIMIS. Dupa 2 ani in care pandemia a impiedicat organizarea concertului din pestera de la Romanesti, evenimentul va avea loc din nou la sfarsitul saptamanii viitoare, in 23 octombrie.A 38-a editie a concertului aduce Art Kammerorchetser la Romanesti, iar director artistic este Ovidiu Rusu.Din programul din acest an fac parte arii de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Emmerich Kalman sau Franz Lehar.Vor participa, de asemenea, solistii Cristian Rudic, Lacramioara ... citeste toata stirea