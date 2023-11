Vineri, 17 noiembrie 2023, in urma concursului organizat de Filarmonica "George Enescu" Bucuresti si Ministerul Culturii, violonistul Alexandru Tomescu a castigat dreptul de a canta pe vioara Stradivarius Elder Voicu 1702, Obiect de Patrimoniu National - Categoria Tezaur, pana in anul 2028."Sunt onorat si multumesc juriului acestui concurs pentru toata increderea pe care am primit-o si sansa sa cant inca un mandat pe cel mai frumos si valoros instrument pe care Romania il are - vioara ... citeste toata stirea