Vivien Leigh, temperamentala Lady Olivier, Scarlet cea de neuitat din "Pe aripile vantului", vine la Timisoara!

SUNLIGHT THEATRE, festivalul de teatru si artele spectacolului, un eveniment care a intrat deja in traditia orasului si a judetului Timis, se afla anul acesta la editia a V-a, o editie, care promite o stagiune intensa si diversa.Dupa succesul primului spectacol, "Neliniste", Fundatia Culturala ARTMEDIA continua seria spectacolelor de exceptie si va da intalnire cu Lamia Beligan, in one woman show-ul "Vivien Leight: Ultima conferinta de presa", in 21 mai, de la ora 19.30, la Cinema Timis. ... citește toată știrea