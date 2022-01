Ziua Culturii Nationale 2022, in Caras Severin

Cu prilejul Zilei Culturii Nationale 2022, Episcopia Caransebesului organizeaza vineri, 14 ianuarie, incepand cu ora 17, in sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu", manifestarea cultural-artistica intitulata "Mihai Eminescu si rugaciunea in spiritualitatea romaneasca".Prin acest eveniment, se urmareste comemorarea poetului national Mihai Eminescu, numit si "Luceafarul poeziei romanesti", a carui lumina, revarsata in versuri si proza, straluceste peste veacuri in cultura si ... citeste toata stirea