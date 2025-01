Ziua Culturii Nationale, sarbatorita la Casa Bredicenilor si la Teatrul "Traian Grozavescu"

Miercuri, 15 ianuarie, la Lugoj a fost sarbatorita Ziua Culturii Nationale, care in acest an coincide cu aniversarea a 175 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu.La Casa Bredicenilor, programul a fost deschis de la ora 9, de elevii Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu", clasele a VI-a si a XI-a, coordonati de profesoarele Andreea Cliciovan si Elvira Matu.De la ora 11, sarbatoarea Zilei Culturii Nationale la Casa Bredicenilor a continuat cu scenete despre viata lui Eminescu, recitari de ... citește toată știrea