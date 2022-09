17-0. Scor record stabilit de fotbalistele de la Politehnica Timisoara in fata echipei din Baia Mare

TIMISOARA. Politehnica Timisoara nu a avut probleme in runda a III-a a primei ligi de fotbal feminin cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare, de care a trecut la pas, 17-0. Banatencele raman fara gol primit in aceasta stagiune si au depasit un record stabilit in campionat acum doua sezoane.Practic, duelul dintre cele doua formatii s-a jucat la o singura poarta, cea a maramuresencelor. Fotbalistele din Baia Mare au trecut rareori centru terenului, fara a-i da insa emotii portaritei Cosmina Rosu. ... citeste toata stirea