23 de echipe din Timisoara si Oradea vor participa la Liga Cluburilor de Padel

Padelul, sportul de racheta care i-a cucerit deja pe marii tenismeni si sportivi ai lumii, precum Rafael Nadal, Serena Williams, Iker Casillas, Lionel Messi sau Ronaldo, castiga tot mai mult teren in Timisoara si in Romania. Principala competitie nationala, initiata de timisoreni, a ajuns la mijlocul campionatului. Zeci de echipe ajung in acest weekend la Timisoara, unde isi disputa, sambata, 25, respectiv duminica, 26 iunie, un loc pe podium in cadrul Ligii Cluburilor de Padel.In etapa a ... citeste toata stirea