3 din 3 in deplasarile din tara pentru CSM Lugoj

TIMISOARA. Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj si-a continuat periplul prin tara cu o noua victorie. Dupa ce a invins la Bucuresti in weekend pe Rapid 3-0 si Dinamo, 3-1, elevele lui Ugljesa Segrt s-au impus si la Craiova. A fost 3-1 pentru banatence in Cetatea Baniei in a 3-a deplasare la rand in mai putin de 5 zile.Pe seturi, oltencele au rezistat doua manse, 22-25 si 25-20, apoi alb-albastrele din Banat au preluat au initiativa si si-au facut jocul usor, 18-15, 12-25 si 1-3 la ... citeste toata stirea